Англія

Лондонський клуб провів переговори з тренером, але його відхід усе ще очікується влітку.

Крістал Пелес провів прямі переговори з головним тренером Олівером Гласнером та повідомив йому про бажання продовжити співпрацю станом на зараз. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, останні 24 години в клубі були напруженими на тлі невдалих результатів команди. Попри це, керівництво "орлів" вирішило не змінювати тренера прямо зараз і наполягає на продовженні роботи разом принаймні найближчим часом.

Водночас ситуація залишається нестабільною. Очікується, що Олівер Гласнер залишить клуб у червні, однак його відхід може відбутися й раніше — залежно від результатів у найближчі тижні.

Нагадаємо, що Крістал Пелес перебуває у складному періоді — команда здобула лише одну перемогу в останніх 15 матчах у всіх турнірах, що й поставило під сумнів майбутнє австрійського фахівця на посаді.