СУБОТА, 21 ЛЮТОГО, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛЬЮЇС СМІТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі під керівництвом Ліама Росеньора набрав серйозний хід. Команда демонструє якісний позиційний футбол, стабільно створює моменти та дедалі впевненіше контролює хід матчів. У п’яти останніх турах АПЛ "сині" здобули чотири перемоги та один раз зіграли внічию, що дозволило їм закріпитися у верхній частині таблиці.

Водночас певна нестабільність усе ще присутня — зокрема, нічия проти Лідса (2:2) показала, що навіть за домінування Челсі може втрачати очки. Проте атака працює справно: 47 забитих м’ячів у 26 турах і впевнена гра вдома роблять господарів явними фаворитами цього матчу.

Бернлі підходить до зустрічі у значно складнішому становищі. Команда Скотта Паркера перебуває на 19-й позиції та має лише 18 очок після 26 матчів. Сезон для "бордових" складається вкрай нестабільно: лише чотири перемоги та серйозні проблеми в обороні, де вже пропущено 51 гол.

Попри це, Бернлі здатен дивувати — перемога 3:2 над Крістал Пелес у попередньому турі стала яскравим прикладом їхнього характеру. Однак виїзна форма залишається слабкою: лише дві перемоги у 13 матчах. Команді бракує стабільності, а помилки в захисті часто стають вирішальними. Очні зустрічі також говорять на користь Челсі: лондонці не програють Бернлі з 2017 року і виграли три з останніх п’яти поєдинків. У першому колі цього сезону "сині" впевнено перемогли на виїзді 2:0, контролюючи гру від старту до фінального свистка.