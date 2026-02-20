Англія

Працювати на Олд Траффорд дуже важко.

До Колишній головний тренер Тоттенгема та Ноттінгем Форест Анге Постекоглу висловився про Манчестер Юнайтед. Цитує австралійського фахівця ESPN.

«Це найскладніша робота у світовому футболі, як на мене. Тому що клуб перебуває під пильною увагою, він постійно у центрі уваги.

Потрібна унікальна людина, щоб подолати все це, або справжня дисципліна, щоб заявити: «ми будемо йти цим шляхом кілька років».

Навряд чи буде швидке рішення. Для цієї роботи потрібна людина, яка зможе впоратися із сотнею прес-конференцій на рік, здобувати по 10 перемог на одну поразку і при цьому не розклеюватись через цей програш.

Історія – постійний супутник всього, що ви робите. Це має бути людина, яка приймає все це і досить сильна, щоб сказати: «Я все зроблю, але по-своєму», – сказав Постекоглу.