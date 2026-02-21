Португалія

Скандал не вщухає.

Футбольний агент Гастон Фернандес, який представляє інтереси півзахисника лісабонської Бенфіки Джанлуки Престіанні, висловився про звинувачення у расизмі на адресу свого клієнта з боку вінгера Реала Вінісіуса Жуніора.

«Все, що було опубліковано щодо того, що Джанлука Престіанні сказав у рамках розслідування УЄФА, є невірним. Ніхто офіційно не говорив з нами про можливі санкції у зв'язку з цим інцидентом.

Після заяви, зробленої Бенфікою, ми більше не хочемо продовжувати обговорення цієї теми. Ми вже ясно дали зрозуміти, що у ситуації з Джанлукою все було не так, як це намагаються виставити.

Відтепер все, що для нас важливо, – це забезпечити спокій та впевненість гравцю», – сказав Фернандес.

Нагадаємо, що під час матчу плей-офф Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом вінгер мадридців Вінісіус сказав арбітру Франсуа Летексьє, що Джанлука Престіанні назвав його «мавпою», прикривши рот футболкою.