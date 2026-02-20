Англія

Коуч запевнив, що не обговорює з гравцями Манчестер Сіті турнірну таблицю.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що не обговорює із гравцями боротьбу за титул Прем’єр-ліги, незважаючи на втрату очок Арсеналом у двох останніх матчах. Нічия канонірів з Вулверхемптона відкриває Манчестер Сіті шанс скоротити відставання і, за умови перемог у всіх наступних іграх, претендувати на чемпіонство.

Ще два тижні тому Арсенал випереджав Манчестер Сіті на дев’ять очок, хоча мав гру в запасі. Зараз розрив скоротився до п’яти балів після перемог Сіті над Ліверпулем та Фулгемом, у той час як Арсенал зіграв унічию з Брентфордом і Вулвергемптоном.

Якщо Манчестер Сіті обіграє Ньюкасл у суботу, відставання скоротиться до двох очок, створюючи тиск на Арсенал перед матчами проти Тоттенгема та інших суперників.

На пресконференції тренер заявив:

"12 ігор – це багато. Мене хвилює лише Ньюкасл. Мені не важливий фінал Кубка ліги з Арсеналом. Зараз Ньюкасл, відпочинок, а потім Лідс. Я жодної секунди не говорив про турнірну таблицю зі своїми гравцями. Мені байдуже. Попереду 12 ігор – це вічність".

"70% команди – новачки, вони не мали досвіду у таких ситуаціях. Досвід – це перемога завтра".

Гвардіола високо оцінив перший період у Манчестер Сіті нового форварда Антуана Семеньо, придбаного у Борнмут за 64 мільйони фунтів:

"Він забив багато голів, але справа не лише в цьому – у нього особливий ритм і універсальність, щоб грати на трьох позиціях. Він швидко адаптується і добре проявляє себе навіть у Лізі чемпіонів".

Тренер підтвердив, що Савіньо готовий до гри після травми, а Жеремі Доку ще продовжує відновлення. Манчестер Сіті відпочине після перемоги в Кубку Англії над Солфордом і підходить до матчу проти Ньюкасла в оптимальному стані.

Наразі Манчестер Сіті відстає на п'ять очок від Арсенала маючи матч у запасі.