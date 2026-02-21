Франція

Тренерам з кожним роком стає все важче.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився про сучасні тенденції у футболі. Цитує колишнього керманича донецького Шахтаря The Athletic.

«Тренерам, які люблять добре грати, стає дедалі складніше. Футбол – це насолода. Ми не можемо забувати, що це найшанованіше видовище у світі.

Як тренер, я вважаю, що ми зобов'язані влаштовувати гарне шоу, коли 50-60 тисяч людей приходитимуть, щоб подивитися наші матчі. Ніхто не хоче йти на стадіон, щоб переглянути нудну гру, в якій немає моментів.

Гра дуже змінюється. Футбол, який ми бачимо сьогодні, не можна назвати красивим», – сказав Фонсека.

Нагадаємо, що Ліон під керівництвом Паулу Фонсеки йде на тринадцятиматчевій переможній серії.