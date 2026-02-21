Тренерам з кожним роком стає все важче.
Паулу Фонсека, Getty Images
21 лютого 2026, 19:50
Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився про сучасні тенденції у футболі. Цитує колишнього керманича донецького Шахтаря The Athletic.
«Тренерам, які люблять добре грати, стає дедалі складніше. Футбол – це насолода. Ми не можемо забувати, що це найшанованіше видовище у світі.
Як тренер, я вважаю, що ми зобов'язані влаштовувати гарне шоу, коли 50-60 тисяч людей приходитимуть, щоб подивитися наші матчі. Ніхто не хоче йти на стадіон, щоб переглянути нудну гру, в якій немає моментів.
Гра дуже змінюється. Футбол, який ми бачимо сьогодні, не можна назвати красивим», – сказав Фонсека.
Нагадаємо, що Ліон під керівництвом Паулу Фонсеки йде на тринадцятиматчевій переможній серії.