Іспанія

Негативна реакція трибун у Памплоні супроводжувала бразильця впродовж матчу.

У поєдинку 25-го туру Ла Ліги, який проходить на стадіоні Ель-Садар у Памплоні, вінгер Реала Вінісіус Жуніор опинився під тиском уболівальників господарів ще до стартового свистка.

Коли автобус мадридської команди прибув до арени, частина фанатів Осасуни зустріла бразильця свистом і гучним невдоволенням одразу після його виходу з транспорту. Негативна атмосфера збереглася і під час самої гри.

Вінісіус розпочав зустріч у стартовому складі Реала. Кожне його торкання м’яча супроводжувалося свистом з трибун, що створювало додатковий психологічний тиск на одного з лідерів мадридців.

Нагадаємо, що під час матчу плей-офф Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом вінгер мадридців Вінісіус сказав арбітру Франсуа Летексьє, що Джанлука Престіанні назвав його "мавпою", прикривши рот футболкою.