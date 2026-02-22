Іспанія

Каталонці забили тричі та не залишили шансів гостям.

Барселона здобула переконливу перемогу над Леванте у домашньому матчі на Камп Ноу. Команда Гансі Фліка з перших хвилин захопила ініціативу та відкрила рахунок уже на 4-й хвилині — після прострілу Канселу відзначився Берналь.

До перерви каталонці подвоїли перевагу: Френкі де Йонг замкнув передачу з флангу та зробив рахунок комфортним. Втім, Леванте неодноразово відповідав небезпечними атаками, а голкіпер господарів Хоан Гарсія кілька разів рятував свою команду.

У другому таймі Барселона контролювала гру, хоча гості намагалися загострювати зі стандартів і швидких випадів. Остаточно зняв питання щодо переможця Фермін, який на 81-й хвилині ефектним ударом влучив у стійку, від якої м’яч залетів у сітку.

Барселона - Леванте 3:0

Голи: Берналь, 4, де Йонг, 32, Лопес, 81

Барселона: Гарсія — Кунде, Гарсія, Мартін (Араухо, 88), Канселу — де Йонг, Берналь (Педрі, 66), Ольмо (Лопес, 66) — Ямаль (Бардагжі, 88), Левандовські (Торрес, 65), Діас

Леванте: Раян — Тольян (Перес, 88), Дела, Маттурро, Санчес — Рей, Оласагасті — Гарсія (Кортес, 46), Альварес (Лосада, 84), Тунде (Етта Ейонг, 70) — Ромеро (Абед, 70)

Попередження: Мартін, Берналь — Тунде