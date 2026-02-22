Інше

Восьмий президент ФІФА не в захваті від дій Джанні Інфантіно.

Колишній очільник ФІФА Йозеф Блаттер розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) за співпрацю з Дональдом Трампом. Його слова наводить CBS.

«Спочатку ФІФА змінилася на гірше, потім стала ще гіршою. Зараз вона гірша, ніж будь-коли. Панує повна диктатура, чиновники скуті кайданками. Щоб змусити людей мовчати, їм дають гроші чи підвищення.

Втручання президента США Дональда Трампа у справи чемпіонату світу є найгіршим, що трапилося з ФІФА. І цьому немає жодної протидії. Чому б нам не заступитися?

Я прошу членів ФІФА виступити, сказати, що це неправильно. У нас ще є час зробити щось», — сказав Блаттер.