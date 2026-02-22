Німеччина

Фудзіта забив вирішальний гол у другому таймі, забезпечивши господарям важливі три очки.

У матчі 17-го туру Бундесліги Санкт-Паулі на стадіоні Міллернтор обіграв Вердер Бремен із рахунком 2:1. Господарі зуміли використати ключові моменти та змусили суперника помилятися у вирішальні моменти гри.

Перший гол забив Хауке Валь на 55-й хвилині після невпевненої реакції воротаря Вердера Бакхауса, який неправильно оцінив м’яч після навісу Сінані. Санкт-Паулі вийшов уперед, але Вердер швидко відігрався: на 62-й хвилині Йован Мілошевич зрівняв рахунок після навісу Мбангули та хаотичної ситуації у штрафному майданчику.

Однак на 70-й хвилині Санкт-Паулі знову вийшов вперед: Маноліс Саліакас віддав точний пас на Джоела Чіму Фудзіту, який з десяти метрів пробив у правий кут воріт, зробивши рахунок 2:1. Цей гол став вирішальним для підсумкового результату.

Гра видалася насиченою моментами в кінцівці: Вердер створював небезпечні навіси та удари з близької дистанції, але захист Санкт-Паулі та воротар Васіль витримали натиск. Суддя додав шість хвилин компенсованого часу, проте гості так і не змогли врятувати матч.

Завдяки цій перемозі Санкт-Паулі піднявся на 16-те місце у турнірній таблиці, тоді як Вердер залишився у зоні прямого вильоту.

Санкт-Паулі - Вердер 2:1

Голи: Валь, 55, Фудзіта, 70 - Мілошевич, 62

Санкт-Паулі: Васіль — Андо, Валь, Метс — Саліакас, Сміт, Ірвін, Пирка — Фудзіта, Сінані — Карс (Перейра Лаже, 53)

Вердер: Бакхауз — Штарк, Лінен, Фрідль — Нжинмах, Пуертас, Стаге, Агу — Шмід (Біттенкурт, 60), Мбангула — Грюль (Мілошевич, 60)

Попередження: Карс, Саліакас — Шмід, Лінен, Фрідль, Мілошевич