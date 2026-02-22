Італія

Несподівана поразка команди Аллегрі.

В рамках 26-го туру італійської Серії А Мілан на Сан Сіро приймав Парму.

Господарі поля сенсаційно програли «жовто-синім». Єдиним голом у матчі відзначився центральний захисник гостей Маріано Троїло.

Після цієї поразки у Мілана 54 очки і вони на десять пунктів відстають від лідируючого Інтера. Крім того, команда Макса Аллегрі зазнала першої поразки в чемпіонаті з серпня 2025-го року.

Мілан — Парма 0:1

Гол: Троїло 80

Мілан: Меньян — Томорі (Атекаме 85), Де Вiнтер, Бартезагі — Салемакерс, Модрич, Лофтус-Чік (Яшарі 11, К. Нкунку 85), Рабіо, Еступіньян (Павлович 62) — Леан, Пулішич (Фюллькруг 62)

Парма: Корві — Дельпатро, Троїло, Валенті, Брітшгі — М. Кейта, Ордоньєс (Соренсен 59), Бернабе (Ніколуссі Кавілья 59), Валері, Стрефецца (Ондрейка 76) — Пеллегріно (Естевес 90+3)

Попередження: Салемакерс 32, Леан 52, — Троїло 48.