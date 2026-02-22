Україна

Хет-трик Траоре приніс гірникам впевнену перемогу.

Шахтар у матчі 17-го туру УПЛ упевнено переміг Карпати з рахунком 3:0. Героєм зустрічі став Лассіна Траоре, який оформив хет-трик, вийшовши на заміну у другому таймі.

Головний тренер донеччан Арда Туран прокоментував результативну гру нападника:

"Дійсно можу погодитися: проти закритих команд Траоре, мабуть, найлегше грати. Він уміє отримувати м’яч між лініями, поборотися, притримати м’яч, зіграти корпусом. Такий стиль йому підходить.

Ми перевіряли перед матчем його стан разом із медиками, як і Алісона. Ми не були певні, чи готові вони на сто відсотків.

Можу подякувати персоналу за роботу. Ці гравці добре увійшли в гру після замін. Це багато говорить про якість роботи всіх департаментів команди", — сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.

Після цієї перемоги Шахтар продовжує розділяти перше місце з ЛНЗ.