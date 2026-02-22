Іспанія

Клуб із Памплони розпочав внутрішнє розслідування подій, що сталися після фінального свистка гри 25-го туру Ла Ліги.

Осасуна оприлюднила офіційну заяву у зв’язку з заворушеннями, які виникли після домашнього матчу проти мадридського Реала в рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії. Поєдинок завершився перемогою команди з Памплони з рахунком 2:1.

Після фінального свистка на стадіоні сталися неприємні інциденти. За інформацією іспанських ЗМІ, поліції довелося втрутитися через агресивну поведінку окремих уболівальників, які кидали сторонні предмети на поле. Повідомляється, що один із фанатів жбурнув пляшку в напрямку воротаря мадридців Тібо Куртуа.

У своєму зверненні Осасуна висловила жаль через події, що затьмарили святкування важливої перемоги. Клуб повідомив про початок внутрішнього розслідування, аби встановити всі обставини інцидентів та дати їм належну оцінку.

У заяві наголошується, що в клубі шкодують про паніку, яка виникла на трибунах після гри, та про негативний вплив ситуації на вболівальників, які прийшли підтримати команду.

Нагадаємо, що Ла Ліга розпочала розслідування через чергові образи на адресу Вінісіуса в матчі з Осасуною.