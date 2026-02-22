Україна

Рівненський клуб уклав п’ятирічний контракт із 18-річним Давідом Нійо.

Рівненський Верес офіційно оголосив про підписання 18-річного півзахисника збірної Руанди Давіда Нійо. Хавбек певний час перебував на перегляді у команді Олег Шандрук, після чого з ним уклали контракт терміном на п’ять років.

Раніше Нійо виступав за руандійський клуб Кійову Спортс. В активі молодого футболіста — два матчі за національну збірну Руанди, а також регулярні виступи за юнацькі команди своєї країни.

Це не єдині кадрові зміни у Вересі цієї зими. Раніше клуб повідомив про перехід вінгерів Гільєрме Баїї, Андре Гонсалвеша та Фабрісіо Яна. Водночас команду залишили нападники Марко Мрвальєвич і Ростислав Тарануха, а в грудні пішов захисник Назар Балаба. Крім того, рівняни продовжили контракт із хавбеком Дмитром Годею.

У лютому розташування клубу самовільно покинув нападник Ерен Айдін, який згодом перейшов до азербайджанської Зіря. Також Верес попрощався з камерунським вінгером Самуелем Нонго.

Наразі Верес посідає дев’яте місце в УПЛ. Свій наступний матч команда Шандрука проведе 27 лютого проти Шахтаря.