Іспанія

Легендарний форвард вийшов на заміну та оформив два голи.

У матчі проти Мальорки Сельта продемонструвала ефективність своєї атаки завдяки Яго Аспасу. Після голу в ворота ПАОКу в четвер він вийшов на заміну та забив обидва голи, які вирішили долю поєдинку.

Мальорка намагалася грати за схемою з довгими передачами, але їхні м'ячі часто не знаходили адресата. Сельта, навпаки, повільно контролювала гру, поступово створюючи небезпечні моменти. Особливо активним був Уго Альварес, який організовував атаки команди.

Перед перервою Пабло Дуран отримав травму, змушена була залишити поле зі сльозами на очах. Мальорка у другому таймі практично зникла з атакувальної гри, обмежуючись захистом у власному штрафному майданчику.

Аспас, який вийшов на 69-й хвилині, забив перший гол завершенням контратак точним ударом між ногами воротаря Лео Романа. А згодом оформив дубль із пенальті після фолу на Панду. Як наслідок, Сельта піднялася на шосте місце та оформила путівку до єврокубків.

Сельти – Мальорка 2:0

Голи: Аспас (85, пен; 90+5)

Сельта: Раду — Родрігес, Айду, Алонсо — Руеда (Ель-Абделлауї, 79), Роман, Весіно (Моріба, 69), Альварес — Лопес (Аспас, 69), Хутгла (Іглесіас, 69), Дуран (Сведберг, 44)

Мальорка: Роман — Маффео, Райльо, Вальєнт, Лато (Мохіка, 68) — Маскарель (Морланес, 68), Саму Коста — Санчес (Льябрес, 86), Дардер, Вірджілі (Торре, 77) — Мурікі (Джозеф, 77)

Попередження: Іглесіас (90+8) – Мурікі (12), Маскарель (47), Лато (52), Аррасате (89, за межами поля), Мохіка (90+3), Райльо (90+8)