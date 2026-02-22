Німеччина

18-річний нападник офіційно закріплений у першій команді мюнхенців з підвищеною зарплатою.

Контракт Леннарта Карла з Баварією було автоматично продовжено до 2029 року, і він офіційно перетворився на професійний договір із відповідним підвищенням зарплати. Раніше угода молодого гравця діяла до 2028 року.

Тепер 18-річний Карл закріплений у складі першої команди клубу на найближчі три сезони. Для юного німця це перший повноцінний сезон у основі Баварії, за який він уже зіграв 20 матчів у Бундеслізі, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Not a bad debut season for birthday boy, Lennart Karl 💫 pic.twitter.com/1DcpopSKwL — FC Bayern (@FCBayernEN) February 22, 2026

Крім того, футболіст взяв участь у 3 матчах Кубка Німеччини, 6 іграх Ліги чемпіонів (3+1 за системою гол+пас) та зіграв одну гру на клубному чемпіонаті світу.