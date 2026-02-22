Німеччина

Гайденгайм дає бій фавориту і зберігає очко

У захоплюючому поєдинку Бундесліги Штутгарт та Гайденгайм зіграли внічию 3:3, подарувавши вболівальникам справжній футбольний трилер.

Матч почався з швидкого голу Криса Фюріха на 5-й хвилині, який вивів швабів уперед. Однак господарі з Гайденхайма швидко зрівняли рахунок: Ерен Дінкчі на 20-й хвилині пробив у верхній кут після точного пасу Контеха. Після серії суперечливих моментів і втручання VAR рахунок перед перервою став 2:2, коли Максиміліан Міттельштедт реалізував пенальті.

Другий тайм теж не був менш напруженим. Цього разу господарі вийшли вперед, але Штутгарт зумів зрівняти рахунок на 88-й хвилині завдяки результативному удару Деніза Ундава. Фінальні хвилини були сповнені гольових моментів: Кьолле і Шабот мали шанс зробити рахунок 4:3, проте м’яч не опинився у воротах.

Гайденгайм — Штутгарт 3:3

Голи: Дінкчі 20, Ібрагімович 34 (п), С. Конте 82 — Фюріх 5, Міттельштедт 44 (п), Ундав 88

Гайденгайм: Рамай — Зірслебен (Келле, 75), Гімбер, Майнка — Беренс, Ніхюс (Дорш, 75), Шоппнер (Траоре, 24), Ібрагімович — Крістіан Конте (Сірлорд Конте, 64), Дінкчі — Пірінгер (Шиммер, 65)

Штутгарт: Нюбель — Міттельштедт, Шабо, Гендрікс, Ассіньйон (Вагноман, 78) — Чема, Штіллер (Каразор, 78) — Фюріх (Левелінг, 66), Ель-Ханнусс (Нарті, 66), Томаш (Ундав, 52) — Демірович