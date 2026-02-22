Франція

Португальський півзахисник отримав покращену зарплату.

ПСЖ офіційно продовжив контракт із півзахисником Жуаном Невешем до червня 2030 року. Про це повідомив відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.

Нова угода передбачає підвищену зарплату для португальського хавбека, тоді як попередній контракт діяв до літа 2029 року.

🚨❤️💙 João Neves has agreed new deal with Paris Saint-Germain valid until June 2030!



Contract set to be sealed with improved salary, reports Le Parisien. ✍🏼🇵🇹 pic.twitter.com/3BIPbR3qE1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2026

У поточному сезоні Невеш провів 23 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 асисти. Його стабільна гра допомогла ПСЖ у 23 турі Ліги 1 здолати Мец і вийти на перше місце в турнірній таблиці після поразки Ланса.