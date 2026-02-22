Португальський півзахисник отримав покращену зарплату.
Жуан Невеш, getty images
22 лютого 2026, 22:15
ПСЖ офіційно продовжив контракт із півзахисником Жуаном Невешем до червня 2030 року. Про це повідомив відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.
Нова угода передбачає підвищену зарплату для португальського хавбека, тоді як попередній контракт діяв до літа 2029 року.
У поточному сезоні Невеш провів 23 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 асисти. Його стабільна гра допомогла ПСЖ у 23 турі Ліги 1 здолати Мец і вийти на перше місце в турнірній таблиці після поразки Ланса.