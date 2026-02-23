Англія

Надважка перемога "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після мінімальної перемоги над Ноттінгем Форест (1:0) в матчі 27-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.

«Все вирішили дрібні деталі. У першому таймі нам було дуже тяжко. Нам пощастило забити у компенсований час.

Скасований гол? Мені потрібно переглянути епізод, щоб зрозуміти, чи було правильне рішення. Офсайд чи його відсутність – це фактичний момент.

У першому таймі єдине, що мені сподобалося – це те, як ми оборонялися у своєму штрафному майданчику. У другому таймі ми показали інший Ліверпуль. Ми спробували додати свіжості на флангах, випустили нових вінгерів, і це призвело до нашого першого скасованого голу.

Цього сезону я бачив, як ми обороняємось у своєму штрафному майданчику ще гірше. Можливо, це пов'язано з якістю гри «Фореста». Я здивований їхньому поточному місцю у таблиці. Ми не дозволили створити багато по-справжньому небезпечних моментів, але надто часто втрачали м'яч.

Мені доводиться постійно змінювати склад, хоч цього разу я зробив це не так пізно. Флоріан Вірц знаходиться у чудовій формі, а Кертіс Джонс добре зіграв минулого тижня проти Брайтона», — сказав Слот.

Наразі Ліверпуль посідає 6 місце в АПЛ, набравши 45 очок (стільки ж у Челсі та Манчестер Юнайтед).