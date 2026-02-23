Англія

Розгромна поразка в дебюті хорватського фахівця.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор прокоментував розгромну поразку від Арсеналу (1:4) в рамках 27-го туру АПЛ. Цитує хорватського фахівця BBC.

«Важкий початок проти команди, яка зараз перебуває у такій чудовій формі. Фізично вони були на іншому рівні, тож я їх вітаю. Вони були набагато кращими і заслужили на цю перемогу. Я побачив той настрій, з яким ми хотіли працювати, але цього виявилося замало.

У вівторок я зрозумів, що нам треба серйозно працювати. Зараз у команди безліч проблем. Єдине, що потрібно робити, – це працювати на тренуваннях день у день і бути скромними. Ми повинні бути більш агресивними, компактнішими. Це найголовніше.

Ви бачите різницю в гостроті мислення між однією командою та іншою. Нам треба змінити це. Я бачив гравців, які б могли це зробити, але нам потрібно більше часу. Думки про виліт нікому нічого не дадуть», – сказав Тудор.

Після цієї поразки Тоттенгем залишився на 16 позиції в АПЛ, знаходячись лише у чотирьох очках від зони вильоту.