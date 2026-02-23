Франція

Іспанець в захваті від юного новачка команди.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловився щодо новачка команди Дро Фернандеса та розповів про стан Дезіре Дуе. Цитує іспанського фахівця RMC.

«Дуе? Нічого серйозного, він трохи втомився. Він добре зіграв, але оскільки було видно, що він втомлений, ми вирішили його замінити. З ним все гаразд, він абсолютно здоровий.

Дро — гравець топ-рівня. Він щасливий та знайомиться з іншими гравцями. З таким футболістом дуже легко отримувати задоволення від гри.

Якщо Воррен Заїр-Емері змінився, то не завдяки мені, а завдяки собі. Він може грати будь-де на будь-якій позиції. Як тренеру мені дуже пощастило з таким гравцем. Це також стосується Дро», – сказав Енріке.

Зазначимо, що у переможному матчі проти Мецу (3:0) Дро Фернандес дебютував за ПСЖ.