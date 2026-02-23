Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Евертон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
23 лютого 2026, 10:27
У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 зустрінуться Евертон і Манчестер Юнайтед.
Поєдинок відбудеться в понеділок, 23 лютого, на Гілл Дікінсон Стедіум у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 3.78. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.99.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.53.
Коефіцієнтом 2.48 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Браяна Мбемо.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Юнайтед не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.91.
Слідкуйте за матчем Евертон — Манчестер Юнайтед на Football.ua.