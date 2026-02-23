Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 зустрінуться Евертон і Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 23 лютого, на Гілл Дікінсон Стедіум у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 3.78. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.99.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.53.

Коефіцієнтом 2.48 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Браяна Мбемо.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Юнайтед не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за матчем Евертон — Манчестер Юнайтед на Football.ua.