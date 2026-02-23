Італія

Ветеран Мілана розглядає варіант завершення кар’єри на батьківщині, але італійський клуб готовий запропонувати нову угоду.

Півзахисник Мілана та збірної Хорватії Лука Модрич може знову одягнути футболку загребського Динамо після чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

40-річний хавбек є вихованцем столичного клубу, саме з Динамо розпочалася його професіональна кар’єра. Відомо, що в юності кумиром Модріча був нинішній президент загребського клубу Звонімір Бобан, що також може вплинути на його рішення.

Наразі хорват зосереджений на виступах за Мілан, однак у майбутньому не виключає повернення на батьківщину. Водночас італійський гранд має опцію продовження контракту ще на один сезон. Керівництво клубу готове скористатися цим пунктом, якщо сам футболіст виявить бажання залишитися.

Серед можливих варіантів розвитку подій також розглядається завершення професіональної кар’єри після мундіалю.

У поточному сезоні Модріч провів 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами та трьома гольовими передачами.