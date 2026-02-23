Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 13:00.

У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Олександрії місцевий однойменний клуб зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ОБОЛОНЬ

ПОНЕДІЛОК, 23 ЛЮТОГО, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВОЛОДИМИР НОВОХАТНІЙ (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Минулого сезону Олександрія фінішувала другою, що стало історичним клубним рекордом. Навіть у єврокубковій кваліфікації "поліграфи" після цього змогли пограти знову, проте недовго. Бо після відходу Руслана Ротаня до житомирського Полісся пішли й результати. Тренерський штаб Кирила Нестеренка довго вів підопічних до першої перемоги в сезоні, наслідки чого й досі помітні в турнірній таблиці.

Зимувала Олександрія на передостанній сходинці турнірної таблиці, що треба буде виправляти вже за ходом другої частини кампанії. А от чи вдасться — питання відкрите. Бо вже перша гра в 2026 році буде для "поліграфів" якщо не визначальною, то точно показовою в контексті амбіцій, адже грати доведеться проти київської Оболоні, яка собою наразі замикає зону вильоту й розташовується на відстані у всього лишень шість очок.

У "пивоварів" тим часом також тривав адаптаційний період на чолі з Олександром Антоненком, проте видався він усе ж таки більш успішним. Хоча й завершення календарного 2025 року Оболонь також зіпсувала, і в підсумку спостерігатимемо за грою команд, які виграли лише одну гру на двох за останніх десять зустрічей. А ще критично мало забивали обидві — найнижчі показники серед усіх команд, у столичного колективу ще й менше голів на рахунку (усього 12).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Андрейчик, Кампуш, Боль, Скорко — Ващенко, Булеца, Родрігеш — Жота, Кастільйо, Цара.

Оболонь: Марченко — Шевченко, Ломницький, Семенов, Полегенько — Чех, Волохатий — Слободян, Суханов, Нестеренко — Устименко

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія може виграти 130 матч в УПЛ;

- Олександрія може забити 450 гол у чемпіонаті (ще три голи) або пропустити 500 (ще один);

- Оболонь може здобути 10 гостьову перемогу або вдесяте зіграти внічию на виїзді в УПЛ;

- Оболонь може забити 50 гол в чемпіонаті (ще один м’яч);

- Олександрія не перемагала в дев’яти поспіль матчах УПЛ: чотири нічиїх, 5 поразок;

- Оболонь пропускала бодай раз у чотирьох останніх матчах — шість голів;

- 50 матч в УПЛ можуть провести Олег Слободян (Оболонь) та Мігель Кампос (Олександрія).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ





ПОТОЧНА ФОРМА