Нідерланди. Новина

Український нападник може додатково заробити до 80 тисяч євро бонусами протягом року.

Український форвард Артем Степанов, який у січні приєднався до нідерландського Утрехта на правах оренди з Баєра з опцією викупу до завершення сезону 2025/26, отримує у клубі 300 тисяч євро на рік до сплати податків. Про це повідомляє Capology.

За інформацією джерела, тижнева зарплата 19-річного нападника становить 5 769 євро. Окрім фіксованої частини контракту, угода передбачає бонусні виплати — протягом року Степанов може додатково заробити ще 80 тисяч євро до оподаткування.

Нагадаємо, українець перебрався до Нідерландів із леверкузенського Баєра, де виступав у структурі клубу.

У першій половині сезону-2025/26 українець виступав за Нюрнберг на правах оренди в другій Бундеслізі, за який провів 14 матчів (753 хвилини), забив один гол та віддав один асист.