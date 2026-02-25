Ліга чемпіонів

Дортмундський клуб назвав заходи безпеки в Італії непропорційними та безпрецедентними після того, як частині вболівальників відмовили у в'їзді, а до інших поліція завітала просто в готелі.

Дортмундська Боруссія виступила з різкою критикою на адресу італійської влади напередодні матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти Аталанти, який відбудеться сьогодні ввечері.

Причиною обурення стали жорсткі та, на думку німецького клубу, абсолютно непропорційні заходи безпеки щодо їхніх уболівальників. Керівництво клубу Бундесліги підтвердило обурливі факти: частині дортмундських фанатів було безпідставно відмовлено у в'їзді на територію Італії, тоді як до інших вболівальників місцева поліція навідувалася з перевірками безпосередньо в їхні помешкання та готелі.

"Клуб не був заздалегідь поінформований про ці непропорційні заходи.Ми більш ніж здивовані масштабом та інтенсивністю вжитих поліцейських дій. Заходи такого роду ніколи раніше не застосовувалися у зв'язку з виїзними міжнародними матчами нашого клубу", - наголосила у своїй офіційній заяві Боруссія.

Німецький гранд назвав дії італійських правоохоронців незрозумілими і публічно поставив під сумнів адекватність такої поведінки влади. Ситуація набула такого розголосу, що одна з найбільших фанатських груп Дортмунда напередодні матчу випустила власну заяву.

Вони назвали події безпрецедентними і зазначили, що через такий тиск низка вболівальників неохоче, але була змушена відмовитися від відвідування матчу в Бергамо.

Нагадаємо, що на футбольному полі ситуація для джмелів складається значно краще. Боруссія підходить до матчу-відповіді з комфортною перевагою у два м'ячі (2:0) після впевненої перемоги в Німеччині.