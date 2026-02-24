Англія

Бразилець офіційно залишить Ман Юнайтед наприкінці сезону.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро по завершенні сезону залишить англійський клуб у статусі вільного агента, про що було оголошено на офіційно рівні.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, до досвідченого бразильця вже зверталися представники кількох клубів МЛС та чемпіонату Саудівської Аравії.

Сам гравець, як зазначалося раніше, зацікавлений у продовженні кар’єри за межами Бразилії та не планує повертатися на батьківщину.

Манчестер Юнайтед придбав Каземіро влітку 2022 року у мадридського Реала за 70,7 мільйона євро. Попри значні очікування, нинішній сезон став для нього останнім у складі манкуніанців — контракт завершується після кампанії, і сторони не продовжуватимуть співпрацю.

У поточному сезоні 34-річний хавбек провів 25 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Влітку він зможе обрати новий клуб без трансферної компенсації.