Англія

Команда змінює головного тренера після серії поразок у Чемпіоншипі.

Керівництво Вест Бромвіч Альбіон ухвалило рішення звільнити 34-річного Еріка Рамзі після невдалого старту у Чемпіоншипі. Разом із ним команду покинув і його помічник Денніс Лоуренс.

Тимчасово обов’язки головного тренера виконуватиме Джеймс Моррісон, який до цього працював у тренерському штабі молодіжної команди клубу.

Під керівництвом Рамзі Вест Бромвіч провів дев’ять матчів: три нічиї та шість поразок. Безвиграшна серія команди у чемпіонаті триває з 29 грудня 2025 року.

Зараз Вест Бромвіч йде на 21-му місці, випереджаючи зону вильоту лише на одне очко. Наступний матч команда проведе проти Оксфорд Юнайтед 28 лютого.