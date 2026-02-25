Команда змінює головного тренера після серії поразок у Чемпіоншипі.
Ерік Рамзі, getty images
25 лютого 2026, 11:32
Керівництво Вест Бромвіч Альбіон ухвалило рішення звільнити 34-річного Еріка Рамзі після невдалого старту у Чемпіоншипі. Разом із ним команду покинув і його помічник Денніс Лоуренс.
Тимчасово обов’язки головного тренера виконуватиме Джеймс Моррісон, який до цього працював у тренерському штабі молодіжної команди клубу.
Під керівництвом Рамзі Вест Бромвіч провів дев’ять матчів: три нічиї та шість поразок. Безвиграшна серія команди у чемпіонаті триває з 29 грудня 2025 року.
Зараз Вест Бромвіч йде на 21-му місці, випереджаючи зону вильоту лише на одне очко. Наступний матч команда проведе проти Оксфорд Юнайтед 28 лютого.