Англія

Воротар, який зараз грає в оренді за Трабзонспор, планує після сезону скласти конкуренцію Сенне Ламменсу.

Андре Онана, який нині грає в оренді за Трабзонспор, планує після завершення сезону повернутися до Манчестер Юнайтед і поборотися за статус основного воротаря клубу. Раніше воротаря відправили в оренду після низки помилок у складі червоних дияволів, а його позицію зайняв бельгійський голкіпер Сенне Ламменс, який продемонстрував високий рівень гри та став основним №1 на Олд Траффорд.

За даними The Guardian, Онана налаштований серйозно та сподівається отримати другий шанс у Манчестер Юнайтед, але йому доведеться змагатися з Ламменсом, який нещодавно отримав похвалу від тренера Майкла Карріка та менеджера Евертона Девіда Мойєса за гру проти Евертона (1:0).

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар зазначив, що головною проблемою Онани були нестабільність команди та серія помилок, які ускладнювали інтеграцію воротаря в клуб. Незважаючи на це, він підкреслив високі здібності Андре та його потенціал досягти успіху.

У Трабзонспор Онана регулярно виходить у старті, в цьому сезоні має 20 ігор (чотири "на нуль"), а його команда зараз займає третє місце в турнірній таблиці Туреччини. Водночас Сенне Ламменс продовжує закріплюватися у Манчестер Юнайтед, отримуючи порівняння з легендарним Петером Шмейхелем, але сам бельгієць зазначає, що має ще багато довести, щоб бути на рівні легенди.