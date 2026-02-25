Англія

Агент гравця зізнався, що просив Алонсо забрати півзахисника до Мадрида.

Агент півзахисника Флоріан Вірц зізнався, що намагався організувати трансфер свого клієнта до Реал Мадрид ще до того, як футболіст підписав контракт із Ліверпуль.

За словами представника гравця Фолькера Штрута, він особисто телефонував Хабі Алонсо з проханням забрати Віртца до мадридського клубу. У відповідь тренер порадив звернутися безпосередньо до президента клубу Флорентіно Перес.

Агент навіть надіслав повідомлення Пересу, в якому наголосив, що Вірц здатен зробити сильнішою будь-яку команду світу. Втім, трансфер до Мадрида не відбувся, і 22-річний німець у підсумку перейшов до Ліверпуля за 116 мільйонів фунтів.

Штрут також зазначив, що сподівається побачити свого клієнта в складі Реала в майбутньому. За його словами, у той момент перехід був неможливим через фінансові та кадрові обставини, однак мрія про виступи на Сантьяго Бернабеу залишається актуальною.

Після непростого старту на Енфілді Вірц поступово набрав форму: у дев’яти останніх матчах він забив чотири м’ячі та віддав дві результативні передачі. Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив прогрес хавбека, особливо у грі без м’яча та взаємодії з партнерами.