Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 23 лютого 2026 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув мінімальну перемогу над Евертоном (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли результативним ударом відзначився Беньямін Шешко, який з'явився на полі на 58 хвилині, а забив на 71.

Після 27 турів МЮ набрав 48 очок і посідає четверте місце в АПЛ, а в активі Евертона 37 балів та дев'ята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Манчестер Юнайтед у рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Шешко, 71.

Евертон: Пікфорд — Гарнер, Тарковські, Кін, Брентвейт — Іроегбунам (Бету, 79), Гує — Армстронг (Джордж, 73), Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро, Мейну — Діалло (Шешко, 58), Фернандеш, Кунья (Гевен, 90) — Мбемо (Мазрауї, 78).

Попередження: Пікфорд, Тарковські — Магвайр, Мазрауї, Фернандеш.