Вінгер Бенфіки публічно звинуватив УЄФА у подвійних стандартах та лояльності до мадридського клубу.
Джанлука Престіанні,Getty Images
25 лютого 2026, 19:25
Аргентинський вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні, який наразі відбуває тимчасову дискваліфікацію від УЄФА, опинився в епіцентрі нового скандалу.
На своїй сторінці в соцмережах Престіанні виклав емоційний пост, у якому відкрито висловив своє обурення поточним розслідуванням щодо його дискваліфікації та звинуватив структури у відвертій прихильності до Королівського клубу.
"Виявляється, можна бити кулаком суперника без м'яча — і не буде жодного покарання. Карати без доказів — теж, як ви бачите, можна. Вони вже навіть не намагаються приховувати зв'язки з Реалом. Яка ганьба", - йшлося у публікації.
Цей різкий випад миттєво розлетівся мережею, викликавши бурхливу реакцію як серед уболівальників, так і в спортивних медіа. Проте вже за кілька хвилин після публікації скандальний пост був видалений зі сторінки гравця.
