Ліга чемпіонів

Вінгер Бенфіки публічно звинуватив УЄФА у подвійних стандартах та лояльності до мадридського клубу.

Аргентинський вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні, який наразі відбуває тимчасову дискваліфікацію від УЄФА, опинився в епіцентрі нового скандалу.

На своїй сторінці в соцмережах Престіанні виклав емоційний пост, у якому відкрито висловив своє обурення поточним розслідуванням щодо його дискваліфікації та звинуватив структури у відвертій прихильності до Королівського клубу.

"Виявляється, можна бити кулаком суперника без м'яча — і не буде жодного покарання. Карати без доказів — теж, як ви бачите, можна. Вони вже навіть не намагаються приховувати зв'язки з Реалом. Яка ганьба", - йшлося у публікації.

Цей різкий випад миттєво розлетівся мережею, викликавши бурхливу реакцію як серед уболівальників, так і в спортивних медіа. Проте вже за кілька хвилин після публікації скандальний пост був видалений зі сторінки гравця.

Нагадаємо, УЄФА відхилив апеляцію Бенфіки. Престіанні пропустить матч-відповідь проти вершкових