Іспанія

Після розгромної поразки у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії, бразильський вінгер каталонців випромінює впевненість та заявляє, що команда ментально готова до історичного реваншу на Камп Ноу.

Вінгер Барселони Рафінья виступив із гучною і мотивуючою заявою напередодні матчу-відповіді Кубка Іспанії проти мадридського Атлетіко. Каталонський гранд стоїть перед монументальним завданням — відіграти дефіцит у чотири м'ячі після болючої поразки (0:4) на Метрополітано у першій півфінальній зустрічі.

Незважаючи на те, що багато хто вже списав блаугранас з рахунків у боротьбі за захист їхнього кубкового титулу, бразильський лідер залишається непохитним у своїй вірі.

Спілкуючись із вболівальниками на офіційному YouTube-каналі Барселони, Рафінья підкреслив, що команда готова до виклику. Хоча після розгрому в Мадриді Барса зазнала шокуючої поразки ще й від Жирони в Ла Лізі(1:2), нещодавня перемога над Леванте (3:0) допомогла відновити впевненість.

"Ми впевнені, що проведемо хороший матч. Ми віримо, що здатні на це. Якщо є команда, яка здатна на такий камбек, то це будемо ми. Ми знаємо, що гра буде важкою, це дуже складний переломний момент, але я вірю, що ми готові до того, що на нас чекає," — наголосив бразилець.

Ключовим фактором свого оптимізму Рафінья називає надзвичайну єдність у роздягальні, яку вдалося побудувати головному тренеру Гансі Фліку. Німецький фахівець згуртував колектив, перетворивши його на справжню сім'ю.

"Роздягальня чудова, якщо чесно. З того, що я бачу, гравці чудово ладнають. Ми тут як одна сім'я. Зрештою, ми проводимо разом набагато більше часу, ніж із власними родинами. Я бачу атмосферу щирої дружби, і значна частина нашого успіху зумовлена саме цим," — пояснив гравець.

Цього сезону Рафінья став одним із капітанів Барселони, що він називає величезним привілеєм і мрією, яка стала реальністю. Проте нинішня кампанія виявилася непростою для нього через низку м'язових травм, які змусили його пропустити 13 матчів. Зараз вінгер запевняє, що найважче позаду:

"Я почуваюся в дуже хорошій формі, як ментально, так і фізично. Намагаюся відновити свої найкращі кондиції після травми... Можу сказати, що я близький до своєї найкращої версії".

Вже 3 березня Рафінья та його команда спробують довести свої слова на полі, зламавши захисні редути дисциплінованої машини Дієго Сімеоне.