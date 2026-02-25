Італія

Вболівальники туринського клубу вдалися до радикальних методів після чергової ганебної поразки команди.

У соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких видно, як до входу на тренувальну базу під'їжджає вантажівка, з якої чоловіки лопатами вивантажують купу гною. Цей відчайдушний крок був атакою на власника та президента Урбано Кайро.

Над смердючою купою фанати повісили банер із красномовним написом: "Їж лйно, Кайро". 68-річний президент, який керує гранатовими понад два десятиліття і колись вивів їх із нижчих дивізіонів, зараз переживає чи не найчорнішу смугу у своїй кар'єрі функціонера.

Час для такої демонстрації обрано не випадково. На вихідних Торіно зазнав ганебної виїзної поразки від одного з прямих конкурентів за виживання — Дженоа (0:3). Наразі туринці посідають 15-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи лише три очки відриву від зони вильоту.

Нещодавно, бики оголосили про відставку головного тренера Марко Бароні.