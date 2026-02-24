Англія

Наставник Евертона зробив ставку на габарити та універсальність Брентвейта.

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував рішення залишити Віталія Миколенка на лаві запасних у матчі 27-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Український захисник уперше цього сезону не розпочав гру чемпіонату в стартовому складі.

Шотландський фахівець довірив місце на лівому фланзі оборони Джарреду Брентвейту, який зазвичай виступає в центрі захисту. За словами Моєса, вибір був продиктований тактичними міркуваннями та бажанням додати команді фізичної потужності.

"Я думаю, що деякі з найкращих команд, якщо подивитися на Манчестер Сіті, зокрема, протягом останніх сезонів не цуралися ставити центральних захисників на фланг, коли було потрібно. Джарред цілком комфортно почувається як на позиції лівого захисника, так і центрального. Він швидкий, високий, дає нам потрібні габарити, про які ми трохи хвилювалися, оскільки у цей вечір був відсутній високий Джейк О'Браєн.

Він справді дуже талановитий гравець, але ми намагаємося контролювати його ігровий час після повернення після травми підколінного сухожилля, а Майкл Кін і Джеймс Тарковскі цього сезону показують себе дуже добре. Сподіваюся, вони й надалі виступатимуть так само успішно, як і досі", – сказав Моєс.

За підсумками 27 турів Евертон посідає дев'яте місце в турнірній таблиці маючи 37 очок.