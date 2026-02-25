Ліга чемпіонів

Тимчасова дискваліфікація вінгера Бенфіки залишається в силі.

Вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні остаточно не зіграє у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Як повідомляє УЄФА, апеляцію португальського клубу було відхилено, а тимчасову дискваліфікацію гравця залишено чинною.

Аргентинський футболіст був звинувачений у расистських висловлюваннях на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора під час першого матчу протистояння. Після рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА Бенфіка намагалася оскаржити покарання, однак безуспішно.

У заяві УЄФА йдеться: "Апеляцію, подану Бенфікою, відхилено. Відповідно, рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 23 лютого 2026 року підтверджено. Пана Джанлуку Престіанні тимчасово відсторонено від участі в наступному матчі клубних змагань УЄФА, у якому він за інших обставин мав би право зіграти".

Таким чином, тимчасове відсторонення залишається чинним, і Престіанні не зможе вийти на поле Бернабеу в поєдинку проти Реала, що відбудеться 25 лютого о 22:00.