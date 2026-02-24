Англія

Легенда клубу розчарований рішенням Челсі.

Колишній капітан синіх зізнався, що відчув розчарування через те, що керівництво клубу не призначило його виконувачем обов'язків головного тренера та навіть не включило до штабу першої команди. Легенда лондонського Челсі Джон Террі розповів про своє розчарування після звільнення Енцо Марески з посади головного тренера першого січня.

Замість Террі, який зараз працює консультантом у командах синіх U-18 та U-21, керівництво довірило посаду виконувача обов'язків його колезі по академії Калуму Макфарлейну.

Макфарлейн керував першою командою у двох матчах Прем'єр-ліги (нічия з Манчестер Сіті та поразка від Фулгема), перш ніж новим повноцінним наставником став Ліам Росеньйор. Останній згодом вирішив залишити Макфарлейна у своєму постійному тренерському штабі.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Джиммі Булларда Golf Life Террі зізнався, що з радістю очолив би команду як тимчасовий тренер, якби клуб його про це попросив. Більше того, його відверто спантеличило те, що його навіть не залучили до тренерського штабу Макфарлейна на ці дві перехідні гри.

Я не був розлючений, радше розчарований, адже я безумовно був частиною тієї групи U-21, яка перейшла працювати з основою," — пояснив Террі. "Навіть якби не я очолив команду. Калум узяв на себе цю роль і чудово впорався. Але я відчував, що мав би бути частиною цього процесу".

Террі також додав: "Люди мають приймати рішення, і я поважаю, коли вони кажуть чітке "так" або "ні". Очевидно, що власники або спортивні директори сказали "ні", вирішивши не залучати мене з якихось причин. Чому саме — я не знаю".

Джон вже має досвід роботи асистентом головного тренера (він працював у штабі Діна Сміта в Астон Віллі та Лестері). Нещодавно чутки пов'язували його з посадою наставника Оксфорд Юнайтед, але Террі спростував цю інформацію, наголосивши, що повністю задоволений своєю поточною частковою зайнятістю в академії Челсі.

Водночас Террі не приховує, що його головною метою залишається робота головним тренером Челсі аристократів. Проте він реалістично оцінює ситуацію:

"Я завжди казав, що з радістю очолив би Челсі, але чи реально отримати цю роботу без попереднього досвіду головного тренера в іншому місці? Напевно, ні", — резюмував він

Джон Террі залишається іконою Стемфорд Брідж. У період з 1998 по 2017 рік він провів за клуб 717 матчів (більшість з них — із капітанською пов'язкою), вигравши 15 великих трофеїв, включаючи п'ять титулів Прем'єр-ліги та першу в історії клубу Лігу чемпіонів.