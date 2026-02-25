Англія

Конор Галлагер, який приєднався до "шпор" взимку, став лідером команди за рівнем заробітної плати.

Стало відомо, хто зараз є найбільш високооплачуваним футболістом у лондонському Тоттенгемі. Як повідомив у соціальних мережах інсайдер Метт Г'юз, цим гравцем є півзахисник Конор Галлагер.

26-річний англійський хавбек перейшов до стану "шпор" із мадридського Атлетіко цієї зими. Сума угоди склала 40 мільйонів євро. У лондонському клубі Конор заробляє близько 200 тисяч фунтів на тиждень.

Контракт гравця з Тоттенгемом розрахований до кінця червня 2031 року. У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги півзахисник провів шість поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.