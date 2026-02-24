Англія

"Сороки" хочуть зберегти лідера атаки після вражаючої серії результативності.

Ньюкасл Юнайтед не має наміру розлучатися зі своїм нападником Ентоні Гордоном, незважаючи на зростаючий інтерес до вінгера з боку топклубів. Про це повідомляє talkSPORT.

Англійський півзахисник перебуває у чудовій формі — сім голів у 12 останніх матчах зробили його одним із ключових гравців команди та привернули увагу інших команд, які шукають підсилення в атаку.

За інформацією джерела, особливу увагу до футболіста прикував Ліверпуль, за який Гордон уболівав у дитинстві. Ще два роки тому він був близький до переходу на Енфілд, однак у підсумку підписав новий контракт із Ньюкаслом до 2028 року.

У керівництві "сорок" розуміють, що утримання Гордона стане важливим сигналом про амбіції проєкту. На тлі інтересу до інших лідерів, зокрема Сандро Тоналі та Тіно Лівраменто, збереження одного з найпродуктивніших гравців атаки виглядає для Ньюкасла принциповим завданням.