Іспанія

Аргентинець не веде жодних контактів із кандидатами на посаду президента клубу.

Зірковий нападник та один із найкращих в історії Ліонель Мессі зберігає повну дистанцію від президентської виборчої кампанії в Барселоні та не бере участі в жодних політичних процесах клубу. Про це повідомляє Marca з посиланням на джерела з оточення аргентинця.

Попри те, що ім’я восьмиразового володаря Золотого м’яча регулярно з’являється у виборчих матеріалах — у вигляді банерів, непрямих згадок та різноманітних спекуляцій, — сам Мессі не контактував із жодним із кандидатів і не давав згоди на використання свого образу чи спадщини в агітаційних цілях.

38-річний форвард, який залишив Барселону у 2021 році та нині виступає за Інтер Маямі, послідовно уникає будь-якої участі в клубній політиці. За інформацією джерела, позиція його оточення залишається незмінною: жодної участі у виборчій кампанії — ані відкритої, ані неформальної.

Навіть події, які потенційно могли викликати у нього невдоволення, не стали приводом для втручання. Наразі Мессі зосереджений виключно на футбольній кар’єрі та особистому житті, залишаючи виборчі перегони кандидатам і членам клубу.