Англія

Голова суддівського корпусу Вебб пояснив логіку суперечливого рішення, внаслідок якого гол Шеркі було скасовано, а півзахисник червоних Собослаї отримав червону картку.

У мережі з'явилися перемовини між головним арбітром та суддею VAR під час нещодавнього драматичного матчу АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Сіті. У тій грі містяни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 на Енфілді, але кінцівка поєдинку запам'яталася дуже суперечливим епізодом зі скасованим третім голом гостей та вилученням.

На останніх хвилинах матчу, коли голкіпер Ліверпуля Аліссон пішов до чужого штрафного майданчика на стандарт, гравець Сіті Раян Шеркі покотив м'яч у порожні ворота. У цей же час Ерлінг Голанд та Домінік Собослаї вели жорстку силову боротьбу, внаслідок якої обидва опинилися на газоні, поки м'яч перетинав лінію.

Спочатку здавалося, що гол зарахують, і рахунок стане 3:1. Проте після тривалого перегляду відеоповтору арбітри ухвалили неочікуване для багатьох рішення: взяття воріт скасували, а Собослаї показали червону картку.

У програмі Match Officials Mic'd Up було розкрито деталі розмови між суддею VAR Джоном Бруксом та головним рефері Крейгом Поусоном. Брукс звернув увагу на порушення:

"У нас тут очевидний фол проти захисника (Собослаї), ми не можемо це ігнорувати... Тут також явний фол на Ерлінгу Голанду, через який він не може дістатися до м'яча, зрозуміло?"

Поусон відповів: "Так, це затримка. Це той епізод, де я дав дограти, застосувавши принцип переваги".

Однак Брукс наполіг: "Але ми не можемо застосувати принцип переваги і проігнорувати це, тому що там є очевидна затримка з боку нападника проти захисника".

Поусон зізнався, що не побачив цього фолу в динаміці, після чого скасував гол та вилучив угорського півзахисника.

Голова суддівського корпус Говард Вебб детально розібрав цей епізод, відповівши критикам, які пропонували просто проігнорувати обидва фоли і зарахувати гол

"М'яч опинився у воротах лише тому, що Ерлінг Голанд потягнув Собослаї, завадивши йому вибити м'яч. Тому ми не могли зарахувати цей гол. Спочатку арбітр намагався дати перевагу, коли Собослаї сфолив на Голанді. Якби м'яч просто закотився у ворота — це була б чудова перевага, і ми б зарахували гол.

Але оскільки Голанд здійснив фол у відповідь, ми не могли цього проігнорувати. Тому суддям довелося повернутися до найпершого порушення — фолу Собослаї на Голанді. Оскільки це сталося за межами штрафного майданчика і позбавило суперника явної можливості забити гол (фол останньої надії), було призначено штрафний удар, а Собослаї отримав червону картку. Завдяки VAR ми прийшли до абсолютно правильного рішення", — заявив Вебб.

Попри втрачений третій гол, підопічні Пепа Гвардіоли втримали перемогу. Цей успіх став частиною переможної серії Манчестер Сіті, який продовжує напружену боротьбу з лондонським Арсеналом за чемпіонський титул АПЛ.