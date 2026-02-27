Іспанія

Бразильський нападник Реала привернув увагу топклубів Європи та Саудівської Аравії на тлі нестачі ігрової практики.

Бразильський нападник Реала Родріго може змінити клубну прописку після завершення поточного чемпіонату. Як стверджує журналіст Екрем Конур, міланський Інтер уважно стежить за ситуацією гравця в мадридському клубі.

Також інтерес до нападника виявляють англійські Арсенал, Челсі та Тоттенгем, а також саудівський Аль-Хіляль. При цьому зазначається, що сам Родріго хоче залишитися в Реалі, але не готовий бути гравцем ротації та сидіти на лаві запасних.

У поточному сезоні-2025/26 25-річний футболіст зіграв у 26 матчах в усіх турнірах, відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами. Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість Родріго наразі становить 60 мільйонів євро, хоча влітку 2024 року бразилець оцінювався у 110 мільйонів.

