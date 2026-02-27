Бразильський нападник Реала привернув увагу топклубів Європи та Саудівської Аравії на тлі нестачі ігрової практики.
Родріго Гоес, Getty Images
27 лютого 2026, 12:55
Бразильський нападник Реала Родріго може змінити клубну прописку після завершення поточного чемпіонату. Як стверджує журналіст Екрем Конур, міланський Інтер уважно стежить за ситуацією гравця в мадридському клубі.
Також інтерес до нападника виявляють англійські Арсенал, Челсі та Тоттенгем, а також саудівський Аль-Хіляль. При цьому зазначається, що сам Родріго хоче залишитися в Реалі, але не готовий бути гравцем ротації та сидіти на лаві запасних.
У поточному сезоні-2025/26 25-річний футболіст зіграв у 26 матчах в усіх турнірах, відзначився трьома голами та шістьма результативними передачами. Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість Родріго наразі становить 60 мільйонів євро, хоча влітку 2024 року бразилець оцінювався у 110 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий піти ва-банк заради зірки збірної Аргентини.