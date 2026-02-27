Реал знову зіграє проти Манчестер Сіті.
27 лютого 2026, 13:20
27 лютого 2026 року о 13:00 за київським часом відбулось жеребкування: 1/8 фіналу, чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.
Участь у процедурі взяли 16 команд — вісім найкращих клубів лігової стадії та вісім переможців стикового раунду. Топ-8 основної стадії отримали статус сіяних в 1/8 фіналу. Команди формуються в пари відповідно до місць у таблиці лігової фази: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.
Під час жеребкування визначались їхні позиції в турнірній сітці, після чого став зрозумілим повний шлях до фіналу. Клуб, вказаний нижче в парі, проводитиме матч-відповідь удома.
Результати Жеребкування:
ПСЖ — Челсі
Галатасарай — Ліверпуль
Реал Мадрид — Манчестер Сіті
Аталанта — Баварія
Ньюкасл — Барселона
Атлетіко — Тоттенгем
Буде/Глімт — Спортінг
Баєр — Арсенал
Матчі 1/8 фіналу заплановані на 10/11 та 17/18 березня, чвертьфінали — на 7/8 та 14/15 квітня, півфінали — на 28/29 квітня та 5/6 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті. Розклад матчів 1/8 фіналу стане відомий одразу після церемонії жеребкування.