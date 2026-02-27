Ліга чемпіонів

Реал знову зіграє проти Манчестер Сіті.

27 лютого 2026 року о 13:00 за київським часом відбулось жеребкування: 1/8 фіналу, чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.

Участь у процедурі взяли 16 команд — вісім найкращих клубів лігової стадії та вісім переможців стикового раунду. Топ-8 основної стадії отримали статус сіяних в 1/8 фіналу. Команди формуються в пари відповідно до місць у таблиці лігової фази: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.

Під час жеребкування визначались їхні позиції в турнірній сітці, після чого став зрозумілим повний шлях до фіналу. Клуб, вказаний нижче в парі, проводитиме матч-відповідь удома.

Результати Жеребкування:

ПСЖ — Челсі

Галатасарай — Ліверпуль

Реал Мадрид — Манчестер Сіті

Аталанта — Баварія

Ньюкасл — Барселона

Атлетіко — Тоттенгем

Буде/Глімт — Спортінг

Баєр — Арсенал

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 10/11 та 17/18 березня, чвертьфінали — на 7/8 та 14/15 квітня, півфінали — на 28/29 квітня та 5/6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті. Розклад матчів 1/8 фіналу стане відомий одразу після церемонії жеребкування.