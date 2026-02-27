Німеччина

Головний тренер Баварії розповів про стан досвідченого голкіпера напередодні німецького "класичного".

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився інформацією щодо готовності голкіпера Мануеля Ноєра до матчу з дортмундською Боруссією. Раніше 39-річний воротар через пошкодження пропустив зустріч з Айнтрахтом (3:2).

"Ситуація з Ману виглядає непогано. Ми думали, що він вибуде на довший термін. Можливо, він сьогодні потренується з нами, а потім подивимося. Я хочу поговорити з ним ще раз", — наводить слова Компані Bayern & Germany.

Фахівець заявив, що якщо Ноєр не зможе вийти на поле, то замість нього зіграє Урбіг, який добре проявив себе в останніх матчах.

Поєдинок Бундесліги між Боруссією та Баварією відбудеться 28 лютого. Початок зустрічі заплановано на 19:30.