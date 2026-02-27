Іспанія

Відсьогодні й до вівторка, 3 березня, мають відбутися всі десять матчів 26-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Сьютат де Валенсія, де місцевий Леванте прийматиме Алавес.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 27 лютого, 22:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 1:2

Туром раніше Леванте зазнав третьої поспіль "сухої" поразки в чемпіонаті, очікувано поступившись на виїзді Барселоні (0:3). Підопічні Луїша Каштру потребують залікових балів для покращення своїх шансів на виживання серед "еліти" й сподіватимуться перервати безвиграшну серію (1Н, 4П) у сьогоднішньому протистоянні.

Алавес у понеділок уникнув домашньої поразки від Жирони (2:2). Не надто впевнено виглядаючи у виїзних поєдинках Ла Ліги, команда Едуардо Коудета цілком може вчетверте поспіль (2Н, 1П) не набрати трьох очок, втративши можливість покращити своє турнірне становище за рахунок дуелі з одним із двох головних претендентів на виліт.

прогноз 1:1

Субота, 28 лютого, 15:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 0:1

Минулої суботи Райо Вальєкано на виїзді відібрав очки в Реала Бетіс (1:1). Завтра ж клуб спробує перервати свою безвиграшну серію в матчах проти Атлетіка (1Н, 7П) і здолати гостей із Більбао на Естадіо де Вальєкас уперше з вересня 2014 року (2Н, 4П). Очікуємо, що колектив Іньїго Переса або досягне нічиєї, або мінімально програє.

Атлетік до суботньої дуелі з Райо Вальєкано підходить на тлі трьох поспіль звитяг і серії з чотирьох матчів без поразок. Туром раніше клуб із Більбао дотиснув Ельче вдома (2:1) і продовжив свій рух назустріч напруженій боротьбі за єврокубки. Втративши чимало очок на виїзді раніше, підопічні Ернесто Вальверде можуть обмежитися скромним успіхом.

прогноз 0:1

Субота, 28 лютого, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 2:0

Субота, 28 лютого, 19:30. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма-де-Мальорка. Перше коло — 0:1

Для Ягоби Аррасате поразка від Сельти у Віго (0:2) виявилася фатальною. Керівництво Мальорки довірилося Мартіну Демічелісу, якому доведеться рятувати її від першого з 2020 року вильоту. Тим не менш, майже 80% наявних у нього залікових балів клуб набрав саме вдома, тож досягнути успіху на Естаді Мальорка Сон Муа в суботу Реалу Сосьєдад навряд чи буде легко.

Реал Ов'єдо минулої суботи зіпсував домашній камбек Реала Сосьєдад і вирвав у нього нічию (3:3). Команда Пеллегріно Матараццо сподівається в підсумку зачепитися за єврокубки, але для цього вона має перемагати суперників із зони вильоту. Мальорка ж на тлі зміни головного тренера цілком може залишитися без залікових балів завтра.

прогноз 1:2

Субота, 28 лютого, 22:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 0:2

Після напруженої виїзної нічиєї з Реалом Сосьєдад (3:3) Реал Ов'єдо сподіватиметься, що Атлетіко Мадрид хоча б трохи втомився серед тижня. Колектив Гільєрмо Альмади перебуває у вкрай скрутному становищі й мало хто вірить у те, що він зможе уникнути вильоту. Суботня дуель навряд чи допоможе господарям поля збільшити кількість здобутих очок.

Атлетіко ж після домашньої звитяги над Еспаньйолом (4:2) розібрався в Мадриді й із Брюгге (4:1), діставшись 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Підопічні Дієго Сімеоне ведуть боротьбу з Вільярреалом за третю сходинку Ла Ліги й цілком можуть розраховувати на повернення до топ-3 за підсумками цього туру, адже конкурент гостюватиме в Барселони.

прогноз 0:2

Неділя, 1 березня, 15:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 0:1

Ельче туром раніше поступився Атлетіку в Більбао (1:2), продовживши свою безвиграшну серію в чемпіонаті до восьми поєдинків (3Н, 5П). Команда Едера Сарабії досі не знає смаку звитяг у 2026 році, ще в січні вилетівши з Кубка Іспанії (1/8 фіналу). Набравши вдома 21 із 25-ти залікових балів, клуб сподіватиметься уникнути невдачі в недільній дуелі з Еспаньйолом.

Як і суперник, Еспаньйол у 25-му турі ввосьме поспіль (2Н, 6П) залишився без трьох очок у матчі Ла Ліги, очікувано поступившись Атлетіко в Мадриді (2:4). Єврокубкові амбіції колективу Маноло Гонсалеса опинилися під серйозною загрозою після початку 2026 року. Клуб із Барселони не програв Ельче в останніх п'яти очних зустрічах (3В, 2Н) і готовий продовжити цю серію.

прогноз 1:1

Неділя, 1 березня, 17:15. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 0:1

Туром раніше Валенсія на виїзді поступилася Вільярреалу (1:2). Підопічні Карлоса Корберана продовжують боротися за виживання й мають якнайкраще себе проявити в майбутній домашній дуелі з Осасуною. Навіть з урахуванням хорошої форми суперника, клуб з однойменного міста розраховуватиме на здобуття трьох залікових балів.

Осасуна до протистояння на Камп де Месталья підходить на тлі несподіваної домашньої звитяги над мадридським Реалом (2:1). Команда Алессіо Ліші має чотири перемоги й дві нічиїх в останніх шести матчах Ла Ліги. Памплонці не мали кращої серії із січня 2006 року (7В, 3Н). Двічі протягом однієї кампанії Валенсію вони ніколи не перемагали й навряд чи ця ситуація зміниться зараз.

прогноз 2:1

Неділя, 1 березня, 19:30. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 2:0

Реал Бетіс минулої суботи не впорався вдома з Райо Вальєкано (1:1) і тепер спробує вперше в своїй історії здобути третю поспіль звитягу над Севільєю. На тлі кількох невдач мадридського Атлетіко колектив Мануеля Пеллегріні трохи наблизився до топ-4, сподіваючись зачепитися за перший із 2015 року вихід клубу до Ліги чемпіонів.

Севілья в 25-му турі обіграла Хетафе на виїзді (1:0), збільшивши свою перевагу над 18-ю Мальоркою до п'яти залікових балів. Підопічні Матіаса Алмейди прагнуть уникнути п'ятого поспіль для клубу завершення кампанії Ла Ліги поза топ-10, але покращити своє турнірне становище в майбутній принциповій дуелі з Реалом Бетіс їм навряд чи вдасться.

прогноз 2:1

Неділя, 1 березня, 22:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 1:1

Жирона в понеділок втратила виїзну звитягу над Алавесом (2:2). Зазнавши тільки двох поразок при чотирьох звитягах і чотирьох нічиїх в останніх десяти домашніх матчах чемпіонату, команда Мічела має намір перервати серію Сельти з трьох перемог у всіх турнірах. Результативні дії українців знову можуть принести клубу очки, які допоможуть йому в боротьбі за топ-10.

Сельта гостюватиме в Жироні на тлі виходу до 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи після двох звитяг над ПАОКом. Між ними колектив Клаудіо Хіральдеса впорався вдома з Мальоркою (2:0). Клуб із Віго не перемагав Жирону із серпня 2022 року (4Н, 2П), але спробує вкотре в ході поточної кампанії Ла Ліги уникнути невдачі й перетнути позначку в 20+ здобутих на виїзді очок.

прогноз 1:1

Понеділок, 2 березня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 1:0

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

