Інше

Зірка Сантоса повторив святкування гравця Реала після свого голу.

У своєму останньому матчі за Сантос проти Васко да Гама 34-річний нападник відзначився дублем, принісши команді перемогу з рахунком 2:1. Після одного із забитих м'ячів Неймар побіг до кутового прапорця та виконав фірмовий танець-святкування, який нещодавно продемонстрував Вінісіус у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що зірка мадридського Реала» знову став мішенню для образ. У першому стиковому матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки (на стадіоні Да Луж у Лісабоні) Вінісіус зазнав расистських образ з боку аргентинського вінгера Джанлуки Престіанні (якого УЄФА тимчасово відсторонив).

Попри тиск, бразилець забив у обох матчах і допоміг Реалу вийти до 1/8 фіналу (загальний рахунок 3:1). Свій гол у Лісабоні він відсвяткував танцем біля кутового прапорця, що викликало шквал невдоволення на трибунах, але він повторив цей же жест і в матчі-відповіді на Сантьяго Бернабеу.

Після свого матчу за Сантос найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії пояснив свій жест:

Цей танець був для Вінісіуса Жуніора. Коли він забив свій перший гол там, у Португалії, і зіткнувся з образами, расизмом і всім іншим, я сказав йому: Коли ти заб'єш гол, святкуй так само, тому що якщо я заб'ю гол, я зроблю те саме", заявив гравець.

Цей дубль став для Неймара лише другим за останні шість місяців. Останнім часом зірка стикається з серйозною критикою щодо своєї форми та фізичних кондицій.

Минулого тижня казали, що я найгірший гравець у світі," — з іронією зазначив Неймар в інтерв'ю SporTV. "Футбол такий... одного дня ти вже на пенсії, а іншого — маєш їхати на чемпіонат світу. Я живу одним днем. Я працюю і набираю свою найкращу форму", — резюмував вінгер.

Головна мета Неймара зараз — завоювати місце у складі збірної Бразилії на Чемпіонаті світу 2026 року. Нагадаємо, що гравець (в активі якого 79 голів за національну команду) не виступав за збірну з осені 2023 року через важку травму зв'язок коліна.