Іспанія

Господарі домінували в першому таймі, але баски вирівняли гру після перерви.

Матч між Райо Вальєкано та Атлетік Більбао завершився бойовою нічиєю — 1:1. Команди обмінялися голами, а в напруженій кінцівці так і не змогли вирвати перемогу.

Господарі активніше розпочали поєдинок і до перерви виглядали гостріше в атаці. На 36-й хвилині їхній тиск приніс результат: після швидкої комбінації Хорхе де Фрутос опинився у вигідній позиції та відправив м’яч у сітку, відкривши рахунок.

Втім, одразу після перерви баски відповіли. На 47-й хвилині Іньякі Вільямс блискуче скористався передачею з глибини, майстерно обробив м’яч і потужним ударом зрівняв рахунок — 1:1.

Надалі гра стала більш відкритою: Райо намагався знову вийти вперед, а Атлетік відповідав швидкими випадами. Обидві команди мали напівмоменти, але воротарі діяли впевнено, а в окремих епізодах атакувальні зусилля переривалися через офсайд.

Райо Вальєкано — Атлетік Більбао 1:1

Голи: де Фрутос, 36 - Вільямс, 47

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді (Лопес, 61), Пача — Паласон (Трехо, 69), Сісс, Гумбау (Валентін, 61) — Ахомаш (Алемао, 86), де Фрутос, Гарсія (Перес, 61)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 73), Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Рего, 59), Хаурегісар (Весга, 86) — Вільямс, Сансет (Санчес, 87), Гомес (Беренгер, 46) — Гурусета

Попередження: Паласон, Ахомаш — Хаурегісар, Сансет, Лапорт