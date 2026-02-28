Англія

Потужна заява одного з найкращих фахівців у світовому футболі.

Колишній керманич збірної Англії Гарет Саутгейт висловився щодо повернення до тренерської роботи. Його слова наводить Mirror.

«Не горю бажанням тренувати у Прем'єр-лізі. Я робив це у 35 років, посівши 12-е місце з Мідлсбро. Хто зараз на цій позиції — Борнмут, Брайтон? У мене була одна з найкращих робіт у світовому футболі зі збірною Англії, так що я розпещений. Важливі матчі, робота з визначними гравцями. Жодного втручання з боку власника.

Я не хочу тренувати іншу національну команду. Клуб? Щиро кажучи, це не те, чим хочу займатися. Зараз, через два роки після відходу зі збірної, я не в активному пошуку тренерської роботи», – сказав Саутгейт.

Збірна Англії під керівництвом Гарета Саутгейта двічі поспіль виходила до фіналу чемпіонату Європи.