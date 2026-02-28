Англія

Лондонці проводять блискучий сезон.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився щодо боротьби «канонірів» за чотири титули у поточному сезоні.

«Ми раді продовжувати боротьбу на чотирьох фронтах, і стабільність команди дає надію та налаштовує на позитивний лад щодо того, що може чекати нас попереду.

Але зараз ми можемо зосереджуватись тільки на теперішньому. Ось на що ми маємо витрачати свої сили.

Чи думаю я про «квадрупл»?Насправді ні. Я зосереджений на тому, що нам потрібно зробити, щоб продовжувати рухатися в тому ж напрямку і тією траєкторією, що й зараз, і, звичайно, намагатися покращити результати.

Виграти квадрупл — дуже складно. Давайте рухатися від матчу до матчу і намагатись заслужити право претендувати на перемогу до фінальної стадії кожного турніру. І тоді подивимося, що на нас чекає», – сказав Артета.

Арсенал продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок англійської ліги.