Англія

"Сині" демонструють якісний результат під керівництвом англійського тренера.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився щодо прогресу «синіх» за час своєї роботи. Цитує англійського фахівця BBC.

«По-перше, я підходжу до кожної гри окремо. Я вже казав вам про це. У Прем'єр-лізі дуже складно щотижня.

Я не оцінюю ту чи іншу гру як складнішу, ніж іншу. Є різні тактичні моменти, над якими можна попрацювати. Я дуже задоволений командою та тим, як ми розпочали роботу. Ми виграли вісім матчів із 12 – це непогано, хоча має бути 10 із 12.

Я хочу, щоб гравці були якомога свіжішими як фізично, так і психологічно. На тренуваннях цього тижня вони виглядали дуже добре. Потрібно зберігати спокій та стабільність у нашій роботі.

Наш клуб має бути у Лізі чемпіонів, це клуб калібру Ліги чемпіонів. Коли я очолив команду, ми були восьмими. Тепер ми беремо участь у гонці за топ-4», – сказав Росеньйор.